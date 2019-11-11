Öztrak:' Cumhuriyet, Osmanlı'nın dış borcunu son kuruşuna kadar ödedi' - ANKARA
Öztrak:" Cumhuriyet, Osmanlı'nın dış borcunu son kuruşuna kadar ödedi" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması - Öztrak: - "Cumhuriyet, Osmanlı'nın dış borcunu son kuruşuna kadar ödedi"ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
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