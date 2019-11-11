Öztrak: “CHP iktidarında yapılacak ilk işlerden birisi TUİK’in tüm istatistiklerinin denetimden geçirilmesidir”- ANKARA
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması - Öztrak: - “CHP iktidarında yapılacak ilk işlerden birisi TUİK’in tüm istatistiklerinin denetimden geçirilmesidir” - ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım