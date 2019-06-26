Öztrak: 'Büyükşehir başkanlarının bu yönetim sürecinde sahip oldukları yetkiler bellidir' - ANKARA Haberi
Öztrak: "Büyükşehir başkanlarının bu yönetim sürecinde sahip oldukları yetkiler bellidir" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. - 5 -
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