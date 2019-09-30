Öztrak: 'Bugün açıklanan programın millete maliyeti ortada yoktur' - ANKARA
Öztrak: "Bugün açıklanan programın millete maliyeti ortada yoktur" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasıANKARA (AA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (2)
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