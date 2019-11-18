Öztrak: 'Bu milletin sırtına artık ilave yük yüklemeyin' - ANKARA
Öztrak: "Bu milletin sırtına artık ilave yük yüklemeyin" - ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (7)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım