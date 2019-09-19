Öztrak: '(BDDK'nın kredilerle ilgili açıklaması) Bu yapılan son derece tehlikeli bir iştir' - ANKARA
Öztrak: "(BDDK'nın kredilerle ilgili açıklaması) Bu yapılan son derece tehlikeli bir iştir" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girişi - Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
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