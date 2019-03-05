Öztrak: 'Anketlerden istedikleri sonuçları göremiyorlar, anketlere söylediklerini bırakmıyorlar' - ANKARA Haberi

Öztrak: "Anketlerden istedikleri sonuçları göremiyorlar, anketlere söylediklerini bırakmıyorlar" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)
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