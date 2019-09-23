Öztrak: '48 milyon vatandaşımız borçlarını ödemekte zorlanıyor' - ANKARA
Öztrak: "48 milyon vatandaşımız borçlarını ödemekte zorlanıyor" - ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması yapmasıANKARA (AA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (1)
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