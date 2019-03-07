Özhaseki, 'Rakibimiz yeni gittiği mahalleden biraz utanıyor. Onlara yaranmak için şimdi de yalanlara başlamış' - ANKARA
Özhaseki, "Rakibimiz yeni gittiği mahalleden biraz utanıyor. Onlara yaranmak için şimdi de yalanlara başlamış" - ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasıANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta gazetecilerin sorularını cevapladı.
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