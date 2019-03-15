Özhaseki: '(Mansur Yavaş) Bu arkadaşların siyaset tarzı bu, kirli bir şekilde siyaseti sürdürmeyi düşünüyorlar' - ANKARA İzle
Özhaseki: "(Mansur Yavaş) Bu arkadaşların siyaset tarzı bu, kirli bir şekilde siyaseti sürdürmeyi düşünüyorlar" - ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarıANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - 2 -
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım