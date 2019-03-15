Özhaseki: '(Mansur Yavaş'a) Bu kadar büyük bir meblağlı senedi hangi hizmet karşılığında aldınız' - ANKARA İzle
Özhaseki: "(Mansur Yavaş'a) Bu kadar büyük bir meblağlı senedi hangi hizmet karşılığında aldınız" - ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarıANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - 3 -
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