Özhaseki: 'Herkes gördüğü tarihi eserleri bir hedef uğruna yok etmeyi adeta amaç edinmiş kendisine' - ANKARA
Özhaseki: "Herkes gördüğü tarihi eserleri bir hedef uğruna yok etmeyi adeta amaç edinmiş kendisine" - ANKARA - Toplantıya katılanlardan detaylar - Saraçoğlu Projesi ile ilgili video gösterimi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasıANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Saraçoğlu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)