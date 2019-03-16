Özhaseki - HDP'li Temelli'nin 'Yavaş ve İmamoğlu' açıklaması - ANKARA Haberi
Özhaseki - HDP'li Temelli'nin "Yavaş ve İmamoğlu" açıklaması - ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ni ziyareti ve açıklamaları - Mehmet Özhaseki'nin taksi durağı ziyaretinden görüntüler - Mehmet Özhaseki'nin Selçuk Ecza Deposu'nu ziyareti ve konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ülkü Ocakları Genel Merkezi ile Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret etti. Özhaseki, Gimat taksi durağında telsizle taksicilere seslendi.
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