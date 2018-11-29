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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Özhaseki'den Tuna'ya ziyaret - ANKARA

Özhaseki'den Tuna'ya ziyaret - ANKARA

- Mehmet Özhaseki'nin belediye binasına gelişi ve Mustafa Tuna tarafından karşılanması - Özhaseki - Tuna görüşmesinden detaylar - Mustafa Tuna'nın Mehmet Özhaseki'yi uğurlamasıÖzhaseki'den Tuna'ya ziyaret - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya ziyarette bulunduANKARA (AA) - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti.Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, çalışmalarıyla kısa zamanda Ankara 'da büyük işler başaran Tuna'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Yerel seçimlere bir ve bütün şekilde hazırlanıyoruz. Ankara 'yı hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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