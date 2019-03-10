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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Özhaseki: 'Bizim kimseyle kavgamız olmaz' - ANKARA

Özhaseki: 'Bizim kimseyle kavgamız olmaz' - ANKARA

Özhaseki: "Bizim kimseyle kavgamız olmaz" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Yedi Renk Tek Yürek Platformu ile bir araya geldiği programa katılanlardan görüntüler - Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi - Mehmet Özhaseki'nin bir çocukla sohbeti - Mehmet Özhaseki'nin konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yedi Renk Tek Yürek Platformu ile bir araya geldi. (1)

Kavgam 

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