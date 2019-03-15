Özhaseki: 'AŞTİ'nin değişmesi de yerinden kalkması da söz konusu değil' - ANKARA
Özhaseki: "AŞTİ'nin değişmesi de yerinden kalkması da söz konusu değil" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin AŞTİ esnafıyla tokalaşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin tatlı dağıtması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AŞTİ çalışanlarıyla bir araya geldi.
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