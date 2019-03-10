Özhaseki: 'Ankara’yı benim kadar bilen iki kişi daha bulsunlar bütün sözlerimden vazgeçeceğim' - ANKARA
Özhaseki: " Ankara ’yı benim kadar bilen iki kişi daha bulsunlar bütün sözlerimden vazgeçeceğim" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yedi Renk Tek Yürek Platformu ile bir araya geldi. (3)
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