Özdağ, büyükşehir aday adaylığını açıkladı Haberi

( MANİSA ) - Eski AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıladı - "Bizim rakibimiz yok, sadece kendimiziz" - "Hedefimiz 500 bin oy alarak Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanmak" MANİSA



- Eski AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla Manisa Büyükşehir Belediye başkan aday adaylığını açıkladı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Berk Mersinli, büyükşehir belediyesi başta olmak üzere 17 ilçe belediye başkanlıklarının tümünü alacaklarını söyledi.



Mersinli'nin ardından eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, neden aday adayı olduğu hakkında açıklamalarda bulundu. Manisa’da rakiplerinin olmadığını, kendileri arasında yarıştıklarını belirten Özdağ, "Allah nasip ederse 31 Mart akşamı iki bayrağı Spil Dağı’nda dalgalandıracağız. Biri ay yıldızlı bayrağımız diğeri ise AK Parti bayrağı olacak. Ben 8 yıllık AK Parti siyasetinde hem taban hem de tavan siyaseti yaptım. Sadece yemin törenlerinde boy gösteren ve bir daha görünmeyen milletvekili olmak istemedim. Her hafta sonumu Manisa da geçirdim. Manisa’da açtığım ofisimde Manisalıların dertlerini dinledim, Manisa’ya yapılan yatırımları kontrol ettim. 7 seçim yaşadık 6 seçimde mutlaka bir görevim vardı. Hangi görev verildiyse yaptım. Şimdi bir yola çıkıyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yola çıktım. Teşkilatım ve STK’lar kimi istediyse genel merkezimiz her zaman onu aday yapmıştır ve onun dışına çıkmamıştır. Aldığım duyumlara göre genel merkezimizin yaptığı her ankette aldığım duyumlara göre birinci çıktım. Manisa’da bir partinin adayı belli oldu. Bizim rakibimiz yok, sadece kendimiziz. İki dönem elimizdeki bir belediyeyi kaybettik. Bir de büyükşehir belediyesini kaybettik. Bunları neden kaybettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlar geride kaldı. Teşkilat şimdi dimdik ayakta. Meydanlara çıkarak, vatandaşları AK belediyecilik ile tanıştıracağız. Hedefimiz Türkiye ortalamasının üzerinde oy alarak, 500 bin oy alarak Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanmak” diye konuştu.