Öymen ve Karayalçın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

-Öymen ve Karayalçın açıklaması

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- Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezine geldi. Karayalçın ve Öymen yaklaşık 1, 5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı da ziyaret edeceklerini belirten Karayalçın bunun öncesinde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiklerini söyledi.



Karayalçın , " Bu nezaket, dayanışma, durum değerlendirmesi ziyareti, öneriler ortaya konul sohbet yapıldı çok yararlı oldu. Önemli olan partimizin bir bütünlük içinde yerel yönetim seçimlerine hazırlanmasıdır. Bunu yaparken yaşamış olduğumuz seçimin değerlendirmesinin yapılması burada karşı karşıya olduğumuz sonuçların ele alınması onlardan hareketle geliştirilecek önerilerin ortaya konulması da söz konusu olabilmeli. Partililer bunu tartışıp belediye seçimlerine öyle hazırlanmalı" ifadelerini kullandı. Karayalçın ve Öymen gazetecilerin soruları da cevapladı. Bir soru üzerine Karayalçın," Dediğim şuydu Muharrem İnce bizim değerimiz, çok başarılı kampanya yürüttü. Hepimiz onun yanındayız. Çalışmalarını beğeniyle izledik. Bundan sonra da beraber olacagız. Genel Başkanın da Muharrem İnce' nin 81 ilde yapacağı gezilerle ilgili çok olumlu değerlendirmeleri olduğunu biliyoruz. Bir sorun olmadığı kanısındayım. Bir sorun yaşanmayacaktır. Hiç kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. CHP bütünlük içinde yerel yönetim seçimlerine gidecektir. Tabi ki tartışma yapacağız sorunlarımızı değerlendireceğiz. Ama bu bizim bütünlüğümüzü etkilemeyecek" değerlendirmesinde bulundu. "Bir liderlik noktasında arayış olacak mı?" sorusuna Karayalçın, "Onun değerlendirmesini partililer yapacaktır. Ben öyle bir değerlendirme yapmak durumunda değilim. Benim için önemli olan konu partimizin bütün sorunlarını tartışabilmesidir. Sorunların üstünün örtülmemesidir. Alınması gereken önlemlerin alınmasıdır" diye konuştu.

"Kurultaya ihtiyaç var mı?" sorusuna ise Karayalçın, "CHP tüzüğü bu tür tartışmaların nerede ve nasıl yapılması gerektiğini tanımlamaktadır" yanıtını verdi. Öymen ise şöyle konuştu: "Bu seçimler aslında CHP için bir kayıp değil kazanç getiren seçim olmuştur. Rakamlardan da bellidir. Genel başkanda verdiği demeçte belirtti.

Sonuç rakamlarına bakıldığı zaman CHP'nin önemli mesafe aldığı yönündedir. Şunun üzerinde durmak lazım yüzde 10 baraj diye ucube var Türkiye'de. Bu ucube olduğu zaman seçmenlerin istediği partilere oy vermeleri sınırlanıyor. Seçmen bir bilmece çözme karşısında bırakılıyor.HDP'de verilen oylarda da İyi Parti'ye verilen oylarda da işaretleri olmuştur. Oy kaymaları olmuştur. Yüzde 10 barajının kaldırılması Türkiye'nin en önemli meselesidir." (PLN -

