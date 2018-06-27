Oyların yeniden sayılması - DÜZCE

- İl Seçim Kurulu binasının görüntüsü - MHP Düzce 1. sıra milletvekili adayı Ümit Yılmaz'ın konuşması - AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine 500 sandıkta yeniden yapılan sayımda, MHP'ye 5, AK Parti'ye 11 oy daha çıktı - Yapılan sayım sonucu AK Parti 2, MHP'nin 1 şeklindeki milletvekili dağılımında değişiklik olmadıDÜZCE (AA) - Düzce 'de, AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine yeniden sayılan oylar sonucunda milletvekili dağılımında değişiklik yaşanmadı.AA muhabirinin seçim kurulu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı'nın itirazı sonucu tekrar sayılan 498 sabit ve 2 gezici sandıkta, AK Parti'ye 11, MHP'ye ise 5 oy daha çıktı. Cumhur İttifakı'na verilen 3 oy ise geçersiz olarak kayıtlara alındı.Değişen oy sayılarının ardından AK Parti 2 ve MHP'nin 1 olan milletvekili sayılarında değişim yaşanmadı.Öte yandan, kentte 912 sandıkta oy kullanıldı. AK Parti İl Başkanlığı'nın, daha önce de itiraz edilen fakat İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görmeyen 412 sandığın ise tekrar sayımı için yaptığı itiraza ilişkin İl Seçim Kurulu'nun değerlendirmesinin sürdüğü bildirildi. - "Geriye kalan 412 sandığın tekrar sayılmasını talep ettik"AK Parti Düzce 3. sıra milletvekili adayı Numan Çabuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayım işleminin gece saatlerinde son bulduğunu anımsatarak, "Sonuca göre AK Parti oyunu 11, MHP ise 5 oy arttırdı. Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun sonuçlara itiraz için yaptığımız sonuç bu şekilde. Merkez İl Seçim Kurulu'na tekrar itirazda bulunduk. İlçelerin de içerisinde bulunduğu geriye kalan 412 sandığın tekrar sayılmasını talep ettik. Verilecek kararı bekliyoruz." dedi. MHP Düzce 1. sıra milletvekili adayı Ümit Yılmaz da kendilerine gelen bilgiler ve takip ettikleri kadarıyla kurulun sayımı bitirdiğini ve 5 oy daha kazandıklarını söyledi.
Şu an İl Seçim Kurulu'nun diğer ilçelerin oylarının sayılması hakkındaki kararını beklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Sayılsa bile orada da artıya geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Bize gelen bilgiler aradaki farkın 300 oyun üstünde olduğu. Şu an her şey bizim için olumlu, sadece oyalamaların geçmesini bekleyeceğiz." şeklinde konuştu. Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için önceki gün itirazda bulunmuştu, İl Seçim Kurulu, önce geçersiz sayılan oyların sayımı için kabul ettiği itirazı, partinin "tüm sandıkların yeniden sayılması" itirazı üzerine oyların tamamının sayılmasına karar vermişti.