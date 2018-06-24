Oy verme işlemi sona erdi - GAZİANTEP/KAHRAMANMARAŞ/KİLİS
- Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçimi - Gaziantep 'te oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıkların açılması - Zarfların sayılması detayı - Oyların sayılması detayı - Kahramanmaraş'ta sandıkların açılması - Oyların sayılması - Kilis'te sandıkların açılması - Oyların ayrıştırılması ve sayılmasıGAZİANTEP / KAHRAMANMARAŞ / KİLİS (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oylar sayılmaya başladı.