-Detay



( ELAZIĞ ) Oturma eyleminden vazgeçen CHP'li vekil Erol net konuştu: "Asla ve asla kimsenin önünde boyun eğmem, önümü iliklemem ve biat etmem""Benim boyun eğip önümü ilikleyeceğim ve karşısında eğileceğim tek güç vardır oda halkımdır" ELAZIĞ



- Oturma eylemini yapmayacaklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Elazığ'dan seçilen milletvekili Gürsel Erol, “Benimle ilgili her türlü işlemi yapabilirsiniz. Hiç umurumda değil. Bizim CHP’ye olan bağımız sadece üyelikle değildir. Ben atadan dededen gelen bir CHP’liyim” dedi.

24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde CHP'den 41 yıl sonra Elazığ'dan Milletvekili çıkardığı 26. Dönem Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, basın açıklaması yapıp parti yönetimi ile ilgili eleştirilerini devam ettirirken, genel merkezleri önünde düzenleyecekleri oturma eylemini orada kendilerinin bilgileri dışında eylem yapıldığı gerekçesiyle olumsuzluk yaşanmaması için iptal ettiklerini açıkladı.

Gün içerisinde düzenlediğini basın toplantısını anımsatan Milletvekili Gürsel Erol, “Bu açıklamada genel merkez yönetiminin istifasını istemiştik. 70 yılda iktidar olamayan, son 9 seçimde partimizin yaşadığı tüm seçimlerde bir mağduriyetin yaşanması sonucunda bunu gerekçelendirerek kamuoyuna açıklamanın doğru olmadığını dile getirdik. Siyasette başarının ve başarısızlığın sandıkta seçimi kazanmak veya kaybetmek olarak değerlendirmiştim. Bunun üzerine yarın Ankara’da genel merkezin önünde bir oturma eylemi yaparak mevcut yönetimin istifasını ve kurultay talebimi iletmiştim. Ama son aldığım bilgilere göre, genel merkezi önünde bir grup gencin bizim bilgimiz dışında eylem yaptığını gördük. Biz hiçbir zaman parti içerisinde karşı karşıya gelerek taraf olmalarını, birbirlerini yıpratıcı ve rencide edici davranışları doğru bulan bir insan değiliz. Benim birinci önceliklerimden birisi partimin hukukunu ve devamlılığını korumaktır. Bu anlamda partililerimizin karşı karşıya gelmemesi, olumsuz bir tablo yaşanmaması adına bu kararımızdan vazgeçtik. Bunu tüm partililerimizin ve CHP’ye oy veren tüm seçmenlerimizin vicdanına terk ediyoruz. Doğal olarak demokratik talep ve isteklerimizi yasal zeminlerde gündeme getireceğiz. Bizim bildiğimiz CHP, özgürlüklerin ve düşüncelerin rahatça savunduğu, konuşulduğu ve her talebin dile getirildi partidir. Yalnızca Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine sahip çıkan, bu değerler üzerinden siyaset yapan partidir. Kendisini yalnızca genel merkez yönetimine endeksli değil ülkenin yönetimine endeksli siyaset üreten ve iddiası Türkiye’yi yönetmek olan kadroların yönetimde görev aldığı partidir. Yalnızca kendi koltuklarını koruyan değil, aynı zamanda partisi iktidar yapmak için dava adamlarının olduğu bir CHP’dir. Geçmişte kadrolar hep böyleydi. Biz yarından itibaren tekrar Elazığ sokaklarında seçmenlerimize teşekkür gezilerimize devam edeceğiz” dedi.

"Merkez Söylemlerimizden kaygı duyarak kendilerine göre tedbir alıyor" Siyasetin koltuğunu korumaya yönelik olmadığını vurgulayan Milletvekili Erol, “Tam tersine ülkenin taleplerine sahip çıkmak, umut vermektir. Ben üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyorum. 41 yıldır milletvekili çıkarılmayan bir ilde ve sol partilerin Türkiye milletvekili çıkaramadığı tek ilden milletvekili seçildik. Genel merkez yöneticilerimiz bunun nedenini, gerekçelerini, başarılarının sonuçlarını araştırmak yerine, buradaki söylemlerimizden kaygı duyarak kendilerine göre tedbir alıyor. Hiç merak etmesinler hepsine sesleniyorum. Beyler, benimle ilgili her türlü işlem yapabilirsiniz. Hiç umurumda değil. Bizim CHP’ye olan bağımızı sadece üyelikle değildir. Ben atadan dededen gelen bir CHP'liyim. Yarın o partinin koridorlarında yönetim birimlerinde biz oluruz. Biz o partide farklı anılırız. Ama siz farklı anılırsınız. Yerinizi koruyun ve bir daha milletvekili olun. Bir daha belediye başkanlarını belirleyin. Ama yarın sokakta kimin başı dik gezip gezmeyeceğini hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

"Asla kimsenin önünde boyun eğmem, önümü iliklemem ve biat etmem" Herkesi sağduyuya davet eden Erol, “Genel merkez önünde eylem yapan arkadaşlarımızın eylemler son vermesini istiyorum. Bu partinin sağduyusuna hakim herkes şunu iyi bilecek ki, günü geldiğinde bu partini değişimi önünde kimse duramayacak. Hiç kimse bunu engelleyemeyecek. İstediğiniz kadar yetkinizi kullanın, gelen merkez gücünü kullanın. Bu güç tüzükten değil halkın size olan güveninden olacak. Ben Elazığ seçmenine ve bize duyduğu güvene inanıyorum. Asla ve asla kimsenin önünde boyun eğmem, önümü iliklemem ve biat etmem. Benim boyun eğip önümü ilikleyeceğim ve karşısında eğileceğim tek güç vardır oda halkımdır" diyerek sözlerini tamamladı.