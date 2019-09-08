Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Önder İmam Hatipliler Buluşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - MALATYA

Önder İmam Hatipliler Buluşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - MALATYA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal'ın konuşmasıÖnder İmam Hatipliler Buluşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:"Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışırken hemen yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışan ve yine 'Var mısın?' diye herhangi bir konuda sorulduğunda da sağına ve soluna bakmadan 'Varım' diyen bir neslin yetişmesi düsturumuz"MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışırken hemen yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışan ve yine 'Var mısın?' diye herhangi bir konuda sorulduğunda da sağına ve soluna bakmadan 'Varım' diyen bir neslin yetişmesi düsturumuz." dedi.
Oktay, Malatya İnönü Üniversitesinde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda, yaptığı konuşmada, kurultayın hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanım, liyakat ve ehliyetin düsturunuz olduğunu biliyoruz. Bir ekip ve camia olarak da liyakat ve ehliyetin gereğini her alanda birlikte yerine getirmek için çalışıyoruz. Gecemiz ve gündüzümüz bu doğrultuda tüm camia olarak. Ama şunu da biliyoruz yine, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışırken hemen yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışan ve yine 'Var mısın?' diye herhangi bir konuda sorulduğunda da sağına ve soluna bakmadan 'Varım' diyen bir neslin yetişmesi düsturumuz. Yine liderliğinizde, önderliğinizde, başkanlığınızda tüm Türkiye olarak, gençlik olarak ama 16. kurultayını kutlayan ÖNDER olarak da hem liyakat hem ehliyet hem de 'Var mısınız?' denildiğinde, sağına, soluna bakmadan 'Varım' diyen bir camia olarak huzurlarınızda olacağız inşallah."ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal da 5 bin 200'ün üzerinde okul, 1 milyon 400 bini bulan öğrenci ve imam hatip camiasındaki velilerle, bütün gayretleriyle imam hatipli gençlerin ehliyetli ve liyakatla yetişmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.
İmam hatip camiasının 100 yılı aşkın hikayesiyle sürekli mücadele içerisinde olduğunu anlatan Çal, "Bu mücadele canlı şekilde devam ettirecektir. İmam hatip camiasındaki yavrularımızın, gençlerimizin gelişimi için gayretimizi aynı şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Hatipli Kutlay Lyon İmam Hatip Allah 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı