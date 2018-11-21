Ömer Çelik:' Yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız'
Ömer Çelik'in açıklamaları
( ANKARA ) Ömer Çelik:"(Erdoğan-Bahçeli Buluşması) Yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız"-"İşbirliği konusunda belli bir model var"-"Genel Başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanlara sunacaklar. Sonrasında Genel Başkanlar tekrar görüşecek"-"Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ankara-İstanbul-İzmir olmak üzere 40 şehirdeki adayları duyuracağız" ANKARA