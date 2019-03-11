Ömer Çelik'ten S-400 açıklaması: 'Türkiye'nin savunma ihtiyacını karşılayacak bir mekanize ortaya koyulmadı'
Ömer Çelik'in açıklamaları
( ANKARA - 2) Ömer Çelik'ten S-400 açıklaması: "Türkiye'nin savunma ihtiyacını karşılayacak bir mekanize ortaya koyulmadı"- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, - "CHP tabanına haksızlıktır"- "Olay görmezden gelinmiştir, vatandaşlarımıza açıklama borçları var"- "S-400 konusu tamamen bilgi hataları ve manipülasyonlarla yürütülmeye çalışılıyor"
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