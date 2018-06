Ömer Çelik, oyunu Adana'da kullandı Haberi

-Detaylar



( ADANA )( ADANA - HD) Bakan Çelik Adana’da oyunu kullandı - AB Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik:"Türkiye’nin en büyük kuvveti demokrasisidir” ADANA



- Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Baş Müzakereci Ömer Çelik mezun olduğu okulda Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Bakan Çelik, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’ne gelerek mezun olduğu Lütfiye Kısacak İlkokulu'nda 1064 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Çelik zarfı sandığa attığı sırada,”Memleketimiz için hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, "Türkiye genelinde Allah'a şükürler olsun. Bütün vatandaşlarımız büyük bir coşkuyla kendi tercihlerini sandığı yansıtmak için oylarını kullanıyor. Gayet huzurlu bir şekilde seçim ortamı ilerliyor. Herkes hangi görüşteyse, sandıkta tecelli etmesi için her türlü tedbir alındı. Her türlü ortam oluşturuldu. Vatandaşlarımız büyük bir coşkuyla büyük bir istekle demokratik iradelerini tecelli ettirmek için sandık başına gidiyor. Türkiye’nin en büyük gücü, en büyük kuvveti sandıktır. Türkiye’nin geleceğinin tayin edilmesi, geleceğinin inşa edilmesi, Türkiye’nin nasıl yönetileceğine karar verilmesi sandık yoluyla olmuştur her zaman. Milletimi her zaman en doğru karar vermiştir” şeklinde konuştu.

Bakan Çelik şöyle devam etti: "İnşallah bu süreçler, bundan sonrasında ülkemiz daha büyük güzellikleri, daha büyük hayırları getirecektir. Bizde vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Milletimiz için hayırlı olsun. Sandığa gitmek bizim için demokrasi şölenidir. Türkiye’nin en büyük kuvveti demokrasisidir.”