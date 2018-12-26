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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ömer Çelik:'Cumartesi günü öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak'

Ömer Çelik:'Cumartesi günü öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak'

Ömer Çelik açıklama

( ANKARA - 1) Ömer Çelik:"Cumartesi günü öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak"-"Cumartesi günü öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak"-"Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız"-"Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı"-"ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle yeni bir tablo ortaya çıkıyor. İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır"-"Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz edecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek"-"AK Parti, Aydın ve Muğla'da aday çıkacak, Osmaniye'de aday çıkarmayacak"-"(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti"-"FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur"-"Mücadelemize en büyük destek MHP'den" ANKARA

Perspektif Diplomat İran Toplantı Takvim 


- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
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