Oktay, Üsküdar iskelesinden vapura binerek Beşiktaş'a geçti - İSTANBUL İzle
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vapura binmesi - Vapurda vatandaşlarla sohbet etmesi ve fotoğraf çekilmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul 'da - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Oktay, Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri Buluşması'nın ardından Atakent Mahallesi'ne geçti.Medine Camisi'nin avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Oktay, talep ve sorunları dinledi.Alemdağ Caddesi'nde trafiğe kapalı yolda yürüyen Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Daha sonra Üsküdar'a giden Oktay, Üsküdar iskelesinden vapura binerek Beşiktaş'a geçti.Oktay, vapurdakilerle de sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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