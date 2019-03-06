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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nihat Zeybekci, denize lağım aktığını görünce şaşırdı Haberi

Nihat Zeybekci, denize lağım aktığını görünce şaşırdı Haberi

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Ayetler Kanalizasyon Turizm Cenneti Rögar Kapağı Kuyular 

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( İZMİR )- "Güzelim İzmir’e bu görüntü reva mı?" İZMİR

- Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İnciraltı’nda iş yeri ziyaretleri yaparken denize lağım aktığı şikayetleriyle karşılaştı. Rögar kapağından taşarak denize ulaşan ve çevreye kötü kokular yayan lağımın olduğu yere giden Zeybekci gözlerine inanamadı, "Güzelim İzmir’e bu görüntü reva mı?" dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İnciraltı'nda ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlere, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.
Lağım suyunun bir süredir bu şekilde rögar kapağından dışarı çıktığını ve denize aktığını anlatan çevre esnafı, belediyeye durumu bildirdiklerini fakat şu ana kadar kimsenin ilgilenmediğini belirtti.
Esnaf, pis suların çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle kendilerinin ve müşterilerinin durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirdi. İlgisizliğe tepki gösteren Zeybekci, bu tür görüntülerin İzmir’e yakışmadığını, bir an önce çözülmesinin gerektiğini, 1 Nisan’dan sonra bu sorunun şehrin gündeminde olmayacağını belirtti.
Aynı görüntülere Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında, turizm cenneti Çeşme’de bile rastlanmasına şaşırdığını dile getiren Zeybekci şunları söyledi: "Nüfusu 4 milyona yaklaşan metropolde kanalizasyon altyapısı yetersiz. Şu an ne yağmur var ne de etken diğer bir konu. Ama kanalizasyon taşıp denize gidiyor. Türkiye’de böyle manzara başka yerde kalmadı. İzmir’in 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı sorunlar içimizi burkuyor. Buna acil müdahale edilmesi gerekiyor. 1 Nisan’dan itibaren çalışmalara başlayıp İzmir’i bu görüntülerden kurtaracağız."
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