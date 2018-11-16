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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Nezihe Altıok için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi - ANKARA Haberi

Nezihe Altıok için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi - ANKARA Haberi

- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok'un Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninden görüntüler - Altıok'un yakınlarından görüntüler - Muharrem İnce, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'dan detaylar - Cenaze namazının kılınmasından detay - Dua edilmesi - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendiANKARA - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Altıok'un ailesinin yanı sıra Muharrem İnce, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl ve Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.
Kılınan namazın ardından Altıok'un cenazesi defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

Hastane Cenaze Milletvekili 

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