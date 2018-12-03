Nevşehir tarihinin ilk kadın belediye başkan adayını MHP gösterdi İzle

-MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KILIÇ İLE RÖPORTAJ

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( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Eski rektör, Nevşehir’in ilk kadın belediye başkan adayı oldu NEVŞEHİR



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Filiz Kılıç Nevşehir tarihinin ilk kadın belediye başkan adayı oldu. MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Nevşehir Üniversitesi’nin kurucu rektörü olan ve 8 yıl boyunca üniversitede rektörlük görevinden bulunan Prof. Dr. Filiz Kılıç Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. MHP tarafından Nevşehir’de ilk kez bir kadın belediye başkan adayı gösterilirken Prof. Dr. Filiz Kılıç aynı zamanda Nevşehir tarihinin de ilk kadın belediye başkan adayı olma özelliğini taşıdı. MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç kendisinin Nevşehir tarihinin ilk kadın belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını ifade ederken MHP’nin ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kadına verdiği önemin bir kez daha ortaya çıktığının göstergesi olduğunu söyledi.



Kılıç, “Nevşehir tarihinde ilk kadın belediye başkanı adayı olmamın gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Nevşehir’imize bundan sonra da Nevşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmek istiyorum. Bunun için son derece heyecanlı ve mutluyum. Projelerimizle Nevşehir’imizi adına yakışır, güzel bir şehir yeni bir şehir haline getireceğiz. Nevşehir Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak üniversitemize, bilim alemine ve Nevşehir’imize güzel, başarılı işler yaptık. Bundan sonra da inşallah MHP çatısı altında ekibimizle birlikte Nevşehir’imiz için çok daha güzel işler yapacağız. Ve Nevşehir’imizi dünyaya tanıtacağız, dünyanın gözdesi bir şehir haline getireceğiz. Kadın aday olarak göstermem MHP’nin kadına verdiği değer, liderimiz Devlet Bahçeli’nin kadına verdiği değeri göstermesi açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kılıç, “İlkleri yaşamak gerçekten çok güzel” MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ilkleri yaşamış olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederken daha önce Gazi Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesi’nde de ilkleri yaşadığını bunun için de ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Kılıç, “ İlkleri yaşamak gerçekten çok güzel. Ben Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladığımda bölümümüz yeni kurulmuş ve ben bölümümüzün ilk asistanıydım. Sonra Nevşehir’e 2008 yılında üniversitemiz kuruldu kurucu rektör olarak atandım ve bir ilki yaşadım. Bunun heyecanını rektörlük yaptığım 8 yıl boyunca yaşadım. İlk günkü heyecan ve azimle çalıştım. Şimdide Nevşehir’imizde ilk kadın belediye başkan adayı olarak bundan sonra kazandığımız takdirde yine ekibimizle MHP çatısı altında var gücümüzle çalışarak sonuna kadar en güzel işleri yapma gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Kılıç, “ Kadınlar bizim için çok önemli” MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç kadınlar ailenin direğidir ve bu yüzden kadınlar bizler için çok önemlidir dedi.

Kılıç, “Kadınlar bizim için son derece önemli, ailenin en önemli unsuru kadındır. Kadınları ailenin direği olarak değerlendiriyoruz. Geleceği şekillendiren çocuklarımızı yetiştiren bireyler olarak kadınlarımızı değerlendiriyoruz. Zaten bir kadın olarak kadınların duygularını, düşüncelerini bir anne olarak annelerimizin duygularını düşüncelerini, neler istediklerini gayet iyi biliyorum” şeklinde konuştu.



