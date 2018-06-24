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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Nevşehir AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalar sürüyor

Nevşehir AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalar sürüyor

KUTLAMALARDAN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR -HD) NEVŞEHİR

Kutlay Yaşlı Kadın Kalaba 


- Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, Nevşehir AK Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlar kutlama yaptı. Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla bir araya gelen vatandaşlar "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı. Yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da kornalarıyla eşlik ederken MHP'li vatandaşların "bozkurt" işaretleriyle kalabalığa destek verdiği görüldü.
Bu sırada Neslihan Tekin adlı yaşlı kadın kutlamanın yapıldığı caddede araçların önüne geçerek çiftetelli oynadı. “Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun. Erdoğanımız yine seçildi” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim galibiyeti kutlayan binlerce araç sürücüsü ise uzun kuyruklar oluşturdu.
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