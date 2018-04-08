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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
'Ne Türkiye'mizde ne de sınır hattımızda hiçbir terörist barınamayacak' - MERSİN Video

'Ne Türkiye'mizde ne de sınır hattımızda hiçbir terörist barınamayacak' - MERSİN Video

"Ne Türkiye'mizde ne de sınır hattımızda hiçbir terörist barınamayacak" - MERSİN - AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları'nın 5. Olağan Kongresi - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın salona gelişi - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Bakan Elvan'ın konuşması"Ne Türkiye'mizde ne de sınır hattımızda hiçbir terörist barınamayacak" - Kalkınma Bakanı Elvan: - "Şundan emin olunuz, ne Türkiye'mizde ne de sınır hattımızda hiçbir terörist barınamayacak. Teröristlere yönelik mücadelemizi, tek bir kişi kalsa dahi onu da yok edene kadar sürdüreceğiz" - "Bakınız sanatçı kardeşlerimiz sınırda yiğitlerimizi, Mehmetçik'lerimizi ziyaret etti, ondan bile rahatsız oldu Sayın Kılıçdaroğlu. İnsan utanır"MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şundan emin olunuz, ne Türkiye'mizde ne de sınır hattımızda hiçbir terörist barınamayacak. Teröristlere yönelik mücadelemizi tek bir kişi kalsa dahi onu da yok edene kadar sürdüreceğiz." dedi.
Elvan, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları'nın 5. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların bir umut ışığı olarak Türk gençlerini gördüğünü belirterek, gençlerle gurur duyduğunu söyledi.

İlçe Gençlik Kolları üyelerine tek tek "2019'a hazır mıyız?" diye soran Elvan, "Cumhurbaşkanımız, önderimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, bizler için 2023 hedeflerini ortaya koydu. 'Türkiye'yi ilk 10 büyük ekonomisi arasına sokacağız, Türkiye'nin küresel düzeyde bir güç olmasını sağlayacağız' dedi.
2023 hedeflerine ulaşmak 2019'dan geçiyor. Onun için 2019 yılına her zamankinden daha fazla çalışarak hazırlanacağız. 2019 yılı Türkiye için bir kader yılı. Türkiye'nin önü ya açılacak ya açılacak Allah'ın izniyle." diye konuştu.
Bakan Elvan, 2023 hedeflerine gençlerle ulaşılacağını vurgulayarak, partililerden çalınmadık kapı, ulaşılmadık vatandaş bırakılmamasını istedi.Her bir vatandaşın, kendileri için "Biricik" olduğunu dile getiren Elvan, "Herkesi kucaklayacağız. Kimseyi ayaklarımıza getirmeyeceğiz, herkesin ayağına gideceğiz. Kader birliği yaptığımızı hiçbir zaman unutmayacağız." öğüdünde bulundu.Elvan, Mersin 'in kalkınması ve gelişmesi için çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, kentte eğitimden ulaşıma kadar çok sayıda alanda 350'ye yakın projenin aksaksız devam ettiğini aktardı.Bir yandan Türkiye'nin ekonomisini büyütmeye ve güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da terörle mücadele ettiklerini anlatan Elvan, "2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin başında geliyoruz. Tüm terör örgütleriyle mücadele etmemize, dünyadaki mazlumların yanında olarak onlara maddi, manevi her türlü desteği vermemize rağmen Türkiye olarak güçlü büyümemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı. - "Bunların iktidara gelmesi mümkün mü? Hayatta mümkün değil"Kalkınma Bakanı Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, şöyle konuştu:"Biz ordumuzla, Mehmetçik'imizle, yiğitlerimizle Afrin'e girdiğimizde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e girmemizden korkarak, 'Afrin'e girmeyin' dedi.
CHP Genel Başkanı söyledi bunu. Biz, bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan ana muhalefet lideri olan bir kişi kalkıp 'Afrin'e girmeyin' diyor. Bunların iktidara gelmesi mümkün mü? Hayatta mümkün değil. Halktan, milletten kopuk bu parti, hiçbir zaman iktidara gelemez. Bunu açıkça ifade ediyorum. Bakınız sanatçı kardeşlerimiz sınırda yiğitlerimizi, Mehmetçik'lerimizi ziyaret etti, ondan bile rahatsız oldu Sayın Kılıçdaroğlu. İnsan utanır."Zeytin Dalı Harekatı'nda 81 milyonun birlik ve beraberlik içinde kenetlendiğini aktaran Elvan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, o yiğit Mehmetçik'lerimiz beklenenden çok daha kısa bir sürede Afrin'i teröristlerden temizledi. Şundan emin olunuz, ne Türkiye'mizde, ne de sınır hattımızda hiçbir terörist barınamayacak. Teröristlere yönelik mücadelemizi, tek bir kişi kalsa dahi onu da yok edene kadar sürdüreceğiz." dedi.
Elvan, programda kendisini dinleyen gençlere çiçek dağıtarak, selamlaştı ve öz çekim yaptı.

Terörle Mücadele Beraberlik Çekim Teröristler Muhalefet 

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