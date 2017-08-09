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09 Ağustos 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Musluklardan su akmıyor

Musluklardan su akmıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu 'nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin oldukları yere gidin' demişti.


Fakat Kılıçdaroğlu'nun o sözleri Muğla'da yalanlandı. CHP belediyesine bağlı Bodrum'da halk susuzluktan kırılıyor.

Bodrum'un Dağdelen Mahallesi'nde musluktan su akmıyor, vatandaşlar su için her gün kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Dağdelenliler günlerdir banyo yapmıyor, çamaşır ve bulaşık yıkamakta zorlanıyor. Vatandaşların en büyük korkusu salgın hastalıkların ortaya çıkması.

Yaşananlardan büyük sıkıntı yaşayan halk Kılıçdaroğlu'nu ve belediyeyi göreve çağırıyor.
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