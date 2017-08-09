Musluklardan su akmıyor



Fakat Kılıçdaroğlu'nun o sözleri Muğla'da yalanlandı. CHP belediyesine bağlı Bodrum'da halk susuzluktan kırılıyor.



Bodrum'un Dağdelen Mahallesi'nde musluktan su akmıyor, vatandaşlar su için her gün kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.



Dağdelenliler günlerdir banyo yapmıyor, çamaşır ve bulaşık yıkamakta zorlanıyor. Vatandaşların en büyük korkusu salgın hastalıkların ortaya çıkması.



Yaşananlardan büyük sıkıntı yaşayan halk Kılıçdaroğlu'nu ve belediyeyi göreve çağırıyor.

