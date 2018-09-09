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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'Yerel seçimlerde partimin bir oy fazla alması için var gücümle çalışacağım' - İZMİR

Muharrem İnce: 'Yerel seçimlerde partimin bir oy fazla alması için var gücümle çalışacağım' - İZMİR

Muharrem İnce: "Yerel seçimlerde partimin bir oy fazla alması için var gücümle çalışacağım" - İZMİR - Törene katılanlardan görüntüler - Muharrem İnce'nin partililer ile fotoğraf çektirmesi - Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı söylenmesi - Atatürk anıtı önünde partililerin fotoğraf çekilmesi - Muharrem İnce'nin gazetecilerin sorularını yanıtlamasıİZMİR - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde partisinin bir oy fazla alması için var gücüyle çalışacağını belirtti.
CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı Duruşu Yerel Seçimler Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri 

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