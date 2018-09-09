Muharrem İnce: 'Yerel seçimlerde partimin bir oy fazla alması için var gücümle çalışacağım' - İZMİR
Muharrem İnce: "Yerel seçimlerde partimin bir oy fazla alması için var gücümle çalışacağım" - İZMİR - Törene katılanlardan görüntüler - Muharrem İnce'nin partililer ile fotoğraf çektirmesi - Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı söylenmesi - Atatürk anıtı önünde partililerin fotoğraf çekilmesi - Muharrem İnce'nin gazetecilerin sorularını yanıtlamasıİZMİR - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde partisinin bir oy fazla alması için var gücüyle çalışacağını belirtti. CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.