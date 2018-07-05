Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Muharrem İnce: “Yenildiğin zaman karşındakini kutlayacaksın”

Muharrem İnce: “Yenildiğin zaman karşındakini kutlayacaksın”

Muharrem ince konuşması

Kutlay Cumhurbaşkanı Sivil Toplum Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri 

-Vatandaşlardan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( KIRKLARELİ )- “YSK yanlış bir karar almadı” KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Muharrem ince, yenilgi sonunda rakibin kutlanması gerektiğini iafade ederek, “YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı? Almadı, alamadı” dedi.
Kırklareli’ndeki, ziyaretlerinin ardından bir kafede sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim gecesi yaşadıklarını anlattı. “'İnsanları sokaklara çağırmadın' diyorlar” Seçimi gecesini anlatan Muharrem İnce, “'Çık konuş' diyorlar, takip ediyoruz. Saat 5'e 10 kala Yüksek Seçim Kurulu'na gittim. Açıklama yaptık, 'Yüksek Seçim Kurulu ben buradayım, 6 dakikalık bir mesafedeyim, işini doğru yap' dedim. Peki, YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı Almadı, alamadı. 'İnsanları sokaklara çağırmadın' diyorlar. Yahu neden çağırayım, yanlış yaparsa çağıracaktım. Yanlış yapmadı. Niye insanlar gaz yesin, cop yesin. Bana 'Gece neden konuşmadı' diyorlar. Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor 'Albaylar kaçırdı', 'Buna inanmayın' diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye'nin durumu" diye konuştu.
“Karşındakini kutlayacaksın” Seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kendisini kutladığını da dile getiren İnce, "Yenildiğin zaman karşındakini kutlayacaksın. Ben böyle bilirim, demokrasiyi böyle anlarım. Erdoğan'ı aradım, kutladım. 'Başarılar diliyorum, Allah mahcup etmesin dedim" ifadelerini kullandı. Konuşmalarının ardından İnce, kentten ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı