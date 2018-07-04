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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muharrem İnce : 'Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar' - ERZURUM Haberi

Muharrem İnce : 'Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar' - ERZURUM Haberi

Muharrem İnce : "Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar" - ERZURUM - Muharrem İnce'nin Çat ilçe belediye başkanlığını ziyareti - Muharrem İnce'nin vatandaşlarla toplu fotoğraf çekimi - Muharrem İnce'nin CHP'li Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı makamında ziyareti - Muharrem İnce'nin çocuklarla sohbet etmesi - Muharrem İnce'nin gazetecilerin sorusunu yanıtlaması"Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar" - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce:"(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz"ERZURUM (AA) - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamalara ilişkin, "Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz." dedi.
Muharrem İnce, beraberindeki partisinin Yalova ve Bolu milletvekilleriyle Erzurum 'un Çat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı makamında ziyaret etti.Basın mensuplarınca, Kılıçdaroğlu'nun bir basın kuruluşuna "Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Önümüzde yerel seçim var." şeklindeki açıklamaları hatırlatılan İnce, şöyle konuştu:"Bakarız. Sayın Genel Başkan'la basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben, doğrusu odur. Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde kendisiyle konuşurum, açıklamalar yaparız."

Basın Kuruluşu Basın Kuruluşu Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri 

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