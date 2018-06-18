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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Muharrem İnce:'Sürekli olarak geçmişi kötülüyor ama Tansu Çiller'den medet umuyor'

Muharrem İnce:'Sürekli olarak geçmişi kötülüyor ama Tansu Çiller'den medet umuyor'

Muharrem İnce'nin açıklamaları

( KAHRAMANMARAŞ ) Muharrem İnce:"Sürekli olarak geçmişi kötülüyor ama Tansu Çiller'den medet umuyor"- "Bu seçimde ilk kez kimse kaybetmeyecek"- "Cumhurbaşkanı seçildiğimde göreceksiniz. Sadece CHP'lilerden değil, her kesimden insanı bakanlar kuruluna alacağım"- "Camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, Allah'a ibadet etmeye gidiyoruz. Camiye gitmemden neden rahatsız oluyorsun"- "Camiden elini çek, orası meydanlarda konuşulacak bir yer değil"- "Putin, Türkiye'nin çevresini sarmakla meşgul, Erdoğan'a da sarayında gaz veriyor"- "Erdoğan, Putin seni kekliyor" - "Kanun seçime 10 gün kala devletin uçağını kullanamazsın diyor ama kanun takmıyor"- "Sürekli 90'lara dönmekten bahsediyor, 90'ların simgesi orada"

Görece Bakanlar Kurulu Gesi 

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