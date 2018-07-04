Muharrem İnce: 'Sen kazandın, ben seni kutladım. Ben kazandığımda aynısını isterim'

-- Muharrem İnce konuşması



( ERZURUM ) Muharrem İnce: " (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sen kazandın, ben seni kutladım. Ben kazandığımda aynısını isterim" ERZURUM



- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrası teşekkür ziyaretine geldiği Erzurum’da partililerle bir araya geldi. İnce “Senin görevin sandıktan çalıyorlar diye bahane üretmek değil senin görevin çaldırmamak’’ dedi.

“CHP’yi hepimizin partisi yapacağız” Partililerle bir araya gelen Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybettiklerini kabul eden İnce bahane üretmeyeceklerini CHP’yi herkesin partisi yapacaklarını ifade ederek, “Hiç bahane üretmeye gerek yok evet biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez yenildiysen geri çekileceksin hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin sandıktan çalıyorlar, çaldırmayacaksın senin görevin çalıyorlar diye bağırmak değil senin görevin çaldırmamak. Sloganımız hepimizin Cumhurbaşkanıydı şimdi de CHP’yi hepimizin partisi yapacağız’’ şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanını tebrik ettim” Önümüzdeki dönem yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten İnce "Cumhurbaşkanını arayıp tebrik ettim. Başarının yolu nerede hata yaptım demektir, hatalarını gözden geçirmektir. Adil bir yarış olmadığını biliyorum. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eminim Erdoğan da beni arayacak. Sen kazandın ben kutladım, aynısını senden de beklerim" dedi.

“1 milyon 250 bin yeni genç üye istiyorum” Partinin mevcut durumdaki üyesi kadar yeni genç üye istediğini belirten İnce, “Yeni bir kampanyam var 9 Eylül günü başlatacağım. Kampanyam bir yıl sürecek 9 Eylül 2019’a kadar. Şuanda CHP’nin 1 milyon 250 bin üyesi var kampanyam şu 35 ila 18 yaş arasında partinin üyesi kadar yeni üye istiyorum. Partiye 1 milyon 250 bin genç istiyorum bu parti gençlerin partisi. 9 Eylül’e kadar hazırlıklarını yapı o güne kadar yaşı dolacak olanlar var. Hedefimiz şu 15 milyon oyu 30 milyon yapmak hedef yüzde 31’i yüzde 62’i yapmak hedef 1 milyon 250 bin üyeyi 2.5 milyon yapmak ama gençlerle” dedi.

(ST-ÖB)

