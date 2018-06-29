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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Muharrem İnce, seçimden sonraki ilk cumasını Marmaris’te kıldı Haberi

Muharrem İnce, seçimden sonraki ilk cumasını Marmaris’te kıldı Haberi

İncenin görüntüsü

Cenin Çekim İran Seçimleri 

-Fotolar

( MUĞLA ) MUĞLA

- CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk Cuma namazını tatil için geldiği Muğla’nın Marmaris ilçesinde kıldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirme sonrası ortadan kaybolan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla’nın Marmaris ilçesinde ortaya çıktı. İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından birkaç günlük tatil yapmak için Marmaris'in Selimiye Mahallesi açıklarındaki Kanarya Adası’na geldi. Önümüzdeki hafta Anadolu turuna Erzurum ile başlayarak olan İnce, bugün öğle saatlerinde tatilini geçirdiği yattan Selimiye Mahallesine geldi. Cuma namazını burada kılan İnce, çıkışta kısa bir esnaf turu yaparak vatandaşlarla sohbet ederken; gelen öz çekim tekliflerini de reddetmedi. (MB-
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