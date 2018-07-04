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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'Sayın genel başkana bir teklifte bulundum. Herkesin bilmesini istedim' - ERZURUM

Muharrem İnce: 'Sayın genel başkana bir teklifte bulundum. Herkesin bilmesini istedim' - ERZURUM

Muharrem İnce: "Sayın genel başkana bir teklifte bulundum. Herkesin bilmesini istedim" - ERZURUM - CHP Erzurum İl Başkanlığı binası - Muharrem İnce'nin konuşmasıERZURUM (AA) - 24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti. (2)CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: "(CHP'nin karıştığı iddiaları) Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey - kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok."

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri Genel Başkan 

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