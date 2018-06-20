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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz' Haberi

Muharrem İnce: 'PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz' Haberi

Muharrem İnce'nin açıklamaları

( TEKİRDAĞ ) Muharrem İnce: "PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz"MUHARREM İNCE:- "Cumhurbaşkanı seçildiğimde yazlık sarayı engelli kardeşlerime tahsis edeceğim"- "Kime kardeşim dediyse bugün yanında değil"- "Soğan 5 lirayı geçtiyse, yiğit muhtaç olduysa kuru soğana bu memlekette barış olmaz"- "Passolig uygulaması protesto etmesinler diye geldi"- "Yalova adayı 'göçmenler ezik olur' diyor. Sen kimsin? Hadsiz" TEKİRDAĞ

Protesto 


- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu'da halka hitap etti.
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