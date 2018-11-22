Muharrem İnce: 'Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir. Partimin bu seçimden başarılı çıkmasını istiyorum. Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız o

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( ANKARA ) Muharrem İnce: "Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir. Partimin bu seçimden başarılı çıkmasını istiyorum. Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, "Gel adayımız ol" derse asla aday değilim" ANKARA



- Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

