Muharrem İnce, ilk 100 günde yapacaklarını anlattı Haberi



- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde ilk bir haftadan başlayıp 100. güne kadar yapacaklarını anlattı. İnce,"Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğim" dedi.

İnce, Hatay'da Antakya Sümerler Sevgi Parkı’ndaki mitinginde, ilk kez bu seçimde 81 milyonun kazanacağını, bu seçimin kaybedeni olmayacağını ifade ederek, "Kazayla Erdoğan kazanırsa hepimiz kaybedeceğiz. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek. Dünyadaki yalnızlığımız devam edecek, dolar yükselecek. İnce kazanırsa umutlarımız tazelenecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı olduğunda ilk bir haftadan başlayıp yapacaklarını anlatan İnce, şöyle devam etti: "İlk bir haftada yeminden sonra 7 gün içinde başlayıp 100'üncü günde bitecek işlerim. Bir OHAL'i kaldıracağım. İki, Merkez Bankası özerk yapıya kavuşacak. Üç Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde atayacağım. Liyakat esas olacak, toplumu kucaklayacak. Terörle mücadele PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek. Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Dünya Kupası'nda üçüncüydü. Bugün katılamıyoruz bile. Pasolig'i hemen kaldıracağım. Türkiye'nin Şam büyükelçisini hemen atayacağım. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacak. Bizim projemiz zaten barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Bağımsız, tarafsız adil bir yargı için cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. Hak arama ve özel hayatın gizliliği. Sizlere namus sözü 81 milyonun hiçbirinin telefonu dinlenmeyecek. KHK'larla işten atılan kardeşlerim hakkınızda bir dava açılmışsa sonunu bekleyeceğiz. İşten atılmışsın hakkında dava yok, hemen işe döneceksin. Başta Kuleli Askeri Lise olmak üzere kapatılan askeri lise ve kurumları hemen açacağım. Askeriyede FETÖ'cü var diye askeri liseyi kapatıyorsun. Medyayla ilgili yasalar çıkaracağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz. Kamuda müdür olmanın, genel müdür olmanın kurallarını koyacağız. Öğretmene, polise, hemşireye, din görevlisine 3 bin 600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyle ilgili temel kurulların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek. Eximbank'ı yeniden düzenleyeceğiz. AB ile müzakereleri hızlandıracağız, hemen masaya oturacağız. Hemen bir Avrupa turu yapacağım. Bütün başkentleri gezip yeni Türkiye'yi anlatacağım. Hiçbir okula zorunlu bağış alınmayacak. Çocuklar hiçbir sınava ücretle girmeyecekler. 24 Kasım'da her öğretmene bir maaş ikramiye vereceğiz. Mülakatı kaldıracağız. Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Biz size Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğim. Spor yönetimi özerkleşecek. Çocuk bezindeki yüzde 18 KDV inecek." "Ayırmayacağım, kayırmayacağım" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'deki kadar heyecanlı, iddialı olmadığını ifade eden İnce, "AK Parti'li kardeşim yorgun, heyecansız insanlara tepeden bakan kibir dolu bir Erdoğan var. Arkadaşlarına sırt çeviren bir Erdoğan var. Adalet, kalkınma demiyor kıraathane diyor. Keke kanacak olan varsa şunu söyleyeyim, şeker fabrikalarının hepsini sattı kekler de şekersiz olur. Erdoğan artık hayalleri, heyecanı olmayan bir adam. Artık kekin ötesinde hayali olmayan bir adam. Yerli otomobil deyince kaportasını anlıyor, ben beynini anlıyorum. İnce kazanırsa yardımları kesecek yalanı var. Doğum, gebelik yardımı, dul maaşı, muhtaç asker ailesi yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğrenci yardımı, yoksullara kira yardımı, engelli bakımı yardımı, fakir muhtaç yardımı... Size namus sözü bu yardımlar asla kesilmeyecek. Enflasyon oranında artıracağız. Ayırmayacağım, kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım" şeklinde konuştu.

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