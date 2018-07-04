Muharrem İnce: 'Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez' - ERZURUM
Muharrem İnce: "Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez" - ERZURUM - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin sokakta vatandaşlarla tokalaşması - Muharrem İnce'nin CHP İl teşkilatının programına katılması - Muharrem İnce'nin konuşmasıERZURUM (AA) - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzurum ziyaretinde vatandaşlara selamlaşmasının ardından partisinin Erzurum İl Başkanlığının programına katıldı. (1)"Hiç bahane üretmeye gerek yok. Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. "