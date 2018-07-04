Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez' - ERZURUM

Muharrem İnce: 'Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez' - ERZURUM

Muharrem İnce: "Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez" - ERZURUM - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin sokakta vatandaşlarla tokalaşması - Muharrem İnce'nin CHP İl teşkilatının programına katılması - Muharrem İnce'nin konuşmasıERZURUM (AA) - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzurum ziyaretinde vatandaşlara selamlaşmasının ardından partisinin Erzurum İl Başkanlığının programına katıldı.
(1)"Hiç bahane üretmeye gerek yok. Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. "

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri 

İlgili Foto Galeriler
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı