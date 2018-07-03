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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Muharrem İnce'den kurultay ve adaylık açıklaması

- Muharrem İnce'den kurultay ve adaylık açıklaması

- Muharrem İnce açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

Genel Başkan Basın Mensupları 


- Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'na kurultayı toplama teklifinde bulundum. Kurultay toplanırsa aday olabileceğimi söyledim" dedi.
Milletvekilliği görevini devretmek üzere TBMM'ye gelen Muharrem İnce basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu açıklayan İnce, "Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" şeklinde konuştu.
(JA-
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