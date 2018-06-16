-detaylar



( İSTANBUL ) - Muharrem İnce'den "Bedelli Askerlik" açıklaması- "Saklım gizlim yok milletin gözünün önünde yaptım, Amacım milleti barıştırmak"- "Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım, Sen kimsin?"- "Evet gittim Akşener'e de gittim Temel beye de gittim Demirtaş'a da gittim Erdoğan; Türkiye için milletimiz için sana bile geldim"- Muharrem İnce, Üsküdar mitinginde halka seslendi İSTANBUL



- CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesiyle ilgili açıklamada bulunarak, “4 Mayısta aday oldum. Önce gittim sayın Akşener'e başarılar diledim. Sonra Temel Karamollaoğlu'na gittim başarılar diledim. Sonra Demirtaş'a gittim başarılar diledim. Sonra Erdoğan'a gittim başarılar diledim. Saklım gizlim yok milletin gözünün önünde yaptım. Sonra gittim 4 adayın hesabına beşer yüz lira para yatırdım. Amacım milleti barıştırmak. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım. Sen kimsin? Evet gittim Akşener'e de gittim Temel beye de gittim Demirtaş'a da gittim Erdoğan; Türkiye için milletimiz için sana bile geldim" dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenen İnce, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon programında ekonomi tartışmaya çağıran İnce, “Yalova'da bir pazarcı abla bana telefon açıyor. Dedi ki 'Muharrem bey ofisine geldim seni bulamadım' dedi.

Ofisimden çıktım telefonda söyle dedim. Bana söylediği şey şu: 'Telefonda konuşamam telefonlar dinleniyor' dedi.

Türkiye'yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız. Erdoğan'a Türkiye'nin her yerinden seslendim. Hakkari'den, Artvin'de, Muğla'dan, Kırklareli'nden seslendim. Şimdi de Erdoğan' evinin dibinden sesleniyorum. Erdoğan sen dünya liderisin Erdoğan sen çakma dünya liderisin. Ben ustayım diyorsun bana da çırak diyorsun. Dilin kemiği yok ama sana evinin dibinden sesleniyorum. Sende şu kadar yürek varsa sene şu kadar bilgi varsa çık televizyona seninle sadece ekonomi konuşacağız. Hani sen dünya lideriydin niye gelemiyorsun. Üsküdarlılar Erdoğan'la aynı şehirde yaşıyorsunuz televizyonda benim karşıma çıksın mı? Bak Üsküdarlılar seni istiyor Erdoğan korkma ben adam yemiyorum gel ama ben ekonomi tartışamam diplomam yok diyorsan ona karışmam. Arkamdan atıp tutma arkamdan konuşuyorsun siyaset er meydanı işidir. İstediğin kanalda gel ekonomi tartışalım” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörü istismar ettiğini ileri süren İnce, “Terörü istismar ediyorsun. Bir gün savaş diyorsun bir gün barış diyorsun. Asfaltların altına bomba döşenirken seyrediyorsun. Sonra şehit babası oluyorsun bazen idam diyorsun bazen İmralı ile Kandil arasında postacılık yapıyorsun. Erdoğan, bu iş ciddi bir iştir deneme yanılma yöntemiyle terörle mücadele yapılmaz. Burası deneme tahtası değil. Ben bu işi çözeceğim gölümü koyarak yüreğimi koyarak çözeceğim” diye konuştu.

Muharrem İnce'den Selahattin Demirtaş ziyaretiyle ilgili açıklama HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesiyle ilgili açıklamada bulunan İnce, “Bana diyor ki Demirtaş'la görüştü diyor. Anlatayım size; 4 Mayısta aday oldum. Önce gittim sayın Akşener'e başarılar diledim. Sonra Temel Karamollaoğlu'na gittim başarılar diledim. Sonra Demirtaş'a gittim başarılar diledim. sonra Erdoğan'a gittim başarılar diledim. Saklım gizlim yok milletin gözünün önünde yaptım. Herkesin gözünün önünde yaptım. Sonra dedim ki millet barışsın, topum barışsın, toplum uzlaşsın.. Sonra gittim 4 adayın hesabına beşer yüz lira para yatırdım. Amacım milleti barıştırmak. Amacım bir büyük şemsiye altında toplanmak. Amacım uzlaşma. Şimdi gelmiş diyor ki Demirtaş'a gitti. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım. Sen kimsin? Evet gittim Akşener'e de gittim Temel beye de gittim Demirtaş'a da gittim Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim” ifadelerini kullandı. İnce, sözlerine şöyle devam etti: “Diyarbakır'a gittim. Miting yaptım. Herkesin elinde Türk bayrağı vardı. Meydanlara çıktı dedi ki: 'İnsanların elinde Türk Bayrağı yoktu' herkesin elinde Türk Bayrağı vardı. Diyor ki: Meydana gelenler HDP'liydi. Nereden anladın kavun mu kokluyorsun nereden anladın. MİT bana öyle bilgi verdi diyor. MİT'e bak. MİT meğer Milli İstihbarat Teşkilatı değilmiş Muharrem'i izleme teşkilatıymış. MİT'in görevi bu mu? Bu kurumların hepsini yeniden yapılandıracağız. Generaller siyasilerin iftar sofralarında yalakalık yapmayacak. Danıştay üyeleri siyasi tweet atmayacak MİT kimsenin özel hayatını incelemeyecek. Görevini yapacak. Bombalar patlıyor insanlar ölüyor. Siz ona bakacaksınız. Bir şey daha söyleyeyim MİT eksik bilgi vermiş. Diyarbakır'da meydanda çok sayıda AK Partili kardeşim vardı.” (ÖY-

