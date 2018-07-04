Muharrem İnce: 'CHP'yi hepimizin partisi yapacağız. Küçük olsun benim olsun değil, mutlu azınlığın partisi değil' - ERZURUM
Muharrem İnce: "CHP'yi hepimizin partisi yapacağız. Küçük olsun benim olsun değil, mutlu azınlığın partisi değil" - ERZURUM - CHP Erzurum İl teşkilatının programına katılması - Muharrem İnce'nin konuşmasıERZURUM (AA) - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzurum ziyaretinde vatandaşlara selamlaşmasının ardından partisinin Erzurum İl Başkanlığının programına katıldı. (2)"Cumhuriyet Halk partisini de hepimizin partisi yapacağız. Küçük olsun benim olsun değil, mutlu azınlığın partisi değil. Türkiye, Çankaya'dan Bakırköy'den, Karşıyaka'dan ibaret değil. Türkiye'de Erzurum var, Konya var. Erzurum Büyükşehir'i almaya gözünü dikemezsen İzmir'de sıkışıp kalırsın.""Kıraathane, kuantumu yenmiş gibi görülebilir. Ama asla kuantum, kıraathaneye yenilmez.