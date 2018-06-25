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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'Açık ara bir durum var bunu kabul etmeyeceksin, neyi kabul edeceksin? Bu demokrasiye saygısızlıktır' Haberi

Muharrem İnce: 'Açık ara bir durum var bunu kabul etmeyeceksin, neyi kabul edeceksin? Bu demokrasiye saygısızlıktır' Haberi

İnce'nin açıklamaları

( ANKARA - 2) Muharrem İnce: "Açık ara bir durum var bunu kabul etmeyeceksin, neyi kabul edeceksin? Bu demokrasiye saygısızlıktır"- "Elimizde sonuçlar varsa yenilgiyi kabul edip, etmemek sizin elinizde değil ki"- "Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım. bu demokrasi değildir"- "Galip geldiğinde kutlayamayacaksan yarışa girmeyeceksin"- "Onlar benimle devam ettiği sürece ben devam edeceğim"- "Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Eğer onlar biraz daha yüksek oy alsaydı, seçim ikinci turdaydı"- "30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Bana önümüzden yürü derlerse ben yürümeye hazırım"- "Gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Bir hata yaptım, özür dilerim"

Kutlay Yarış Muhalefet Partileri Muhalefet 

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