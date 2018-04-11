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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı: Kılıçdaroğlu adeta çıldırmış

Milli Savunma Bakanı: Kılıçdaroğlu adeta çıldırmış

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Kanal 24'e özel röportaj verdi.

Milli Savunma Bakanı Türkiye Nurettin Canikli Savunma Bakanı Afrin 


Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Nurettin Canikli, Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e girmeyin çıkışının terörü korumak amaçlı olduğunu söyledi.

Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye'ye yönelik saldırıların durduğunu söyleyen Canikli 'Bu durumda sayın Kılıçdaroğlu'nun sevinmesi gerekir. Normal bir Türk vatandaşı böyle bir sonuçtan gurur duyması gerekir. Ama bırakın gurur duymayı öyle bir tepki gösteriyor ki adeta çıldırmış bunun tek bir nedeni var orada terör örgütlerinin temizlenmesinden Kılıçdaroğlu ve partisi rahatsızlık duyuyor' dedi.
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